Küresel günlük petrol talebinin 102 milyon varili geçmesi bekleniyor

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), 2022 yılında 99,43 milyon varil/gün olan tüketimin 2023 yılında 100,48 milyon varil/güne yükseleceğini tahmin etti.

2024 yılında da petrol talebinin 2023'e göre 1,72 milyon varil/gün artarak 102,20 milyon varil/gün olacağını öngördü.

EIA küresel petrol arzının da 2024 yılında 2022 yılındaki 100 milyon varil/günden 102,83 milyon varil/güne ulaşacağını tahmin etti. 2023 için küresel petrol üretim beklentisi 101,10 milyon varil/gün oldu.

Brent petrolünde ortalama fiyatın 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 18 düşüşle 83,10 dolar/varil olacağını tahmin eden EIA, 2024 yılında da ortalama fiyatın 78 dolar/varile gerilemesini beklediklerini belirtti. Brent petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi daha önce 92,36 dolar/varil olarak açıklanmıştı.

Batı Teksas petrolü için 2023 yılı ortalama fiyat beklentisi 86,36 dolar/vaerilden 77,18 dolar/varile indirilirken, 2024 yılında ortalama fiyatın 71,57 dolar/varil olacağı tahmin edildi.

EIA, ABD'nin ham petrol üretimi için 2023 tahminini 12,34 milyon varil/günden 12,41 milyon varil/güne yükseltirken, 2024 yılında üretimin 12,81 milyon varil/gün olacağını da öngördü.