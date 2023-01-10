Bakan Nebati: İstihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşındı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan ve yüzde 10.2 olarak gerçekleşen işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Kasım ayında istihdamın 285 bin artarak 31.6 milyona çıktığını belirten Nebati, bu rakamın Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, önümüzdeki dönemde de temel amaçlarının daha fazla istihdam yaratmak olduğunu söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;

"Türkiye Ekonomi Modeli'mizin temel taşlarından biri olan İstihdam, Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır. Önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz; vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşımıza yeni iş imkânları sağlamaktır."