Richmond Fed Başkanı Barkin’den yavaşlama çağrısı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonu aşağı getirmek için çabalarkan ABD ekonomisine zararın sınırlanmasına yardım için Fed'in daha küçük faiz artırımları yapması gerektiğini savundu.

Barkin, "Tedarik zincirlerindeki iyileşmenin ve bugüne kadar attığımız adımların enflasyonun çabuk bir şekilde aşağı getirmek için yeterli olduğunun düşünürseniz, ekonomiye zararı sınırlamak için daha kademeli bir faiz patikamız olmalı" diye konuştu.

Konuşmasında Fed faiz oranı için tepe noktasının ne olması gerektiği konusunda görüşünü ortaya koymayan Barkin, Fed'in 1 Şubat'ta yapacağı toplantıda kaç puanlık faiz artırımı yapmasına destek vereceği konusunda da bilgi vermedi.

BOSTİC: TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ EKONOMİYE İLİŞKİN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRMEDİ

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ekonominin nereye gitmekte olduğu konusundaki genel değerlendirmesini değiştirmediğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Bostic, "İstihdam verisi gerçekten benim ortaya koyduğum görünümü değiştirmedi. Ekonominin yaz dönemindeki güçlü pozisyonundan yavaşlamasını bekliyordum. Enflasyon hala çok yüksek, dengesizlikleri azaltmamız gerekli, bu nedenle rotada kalmalıyız" dedi.

Konuşmasında, açıklanan veriler sonrasında 50 veya 25 baz puanlık bir faiz artırımı ile rahat olabileceğini belirten Bostic, Eğer iş gücü piyasasında sıkılığın gevşediğine dair işaretler duymaya başlarsam 25 baz puanlık artırım pozisyonuna doğru eğilim gösteririm" ifadelerini kullandı.