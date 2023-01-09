Almanya’da sanayi üretimi kasımda yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan talebe rağmen yüzde 0,2 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin kasım ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Destatis açıklamasında, enerji yoğun sanayi kollarında da kasımda üretimin ekim ayına göre yüzde 0,2 arttığı belirtildi.

Kasım 2021 ile karşılaştırıldığında, Kasım 2022'de enerji yoğun sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 12,9 gerilediği gözlendi.

Bu arada, yüzde 0,1 düşüş olarak açıklanan ekim ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 0,4 artış olarak revize edildi.

Veriler, kasımda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,1 ve ara malı üretimi yüzde 1,1 arttı.

Kasımda tüketim malları üretiminde yüzde 1,5 ve sanayi dışında inşaat üretiminde bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 3 artış kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise geçen yılın dördüncü çeyreğine zayıf bir başlangıcın ardından kasım ayında sanayi üretiminin istikrar kazandığı belirtildi.

Önümüzdeki aylarda, malzeme kıtlığının yavaş yavaş sona ermesinin sanayi üretimini destekleyeceği ifade edilen açıklamada, zayıf sipariş alımı ve soğuyan küresel ekonomi nedeniyle ilk çeyrekte sanayinin üretim görünümü ılımlı kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Almanya'nın imalat sektörü, küresel ekonomik yavaşlamanın ortasında zayıflayan talep nedeniyle son aylarda azalan siparişlerle mücadele ediyor.

Sanayide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gaz kıtlığı tehdidi önemli ölçüde hafiflese de yüksek enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik görünüm sektör için ters rüzgarlar oluşturuyor.

Uzmanlar, azalan siparişlerin, malzeme kıtlığı nedeniyle tamamlanmayan siparişler biriktiğinden şimdilik Alman ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturmadığını ancak yıl sonunda veya 2024'ün başında gerçek zorluklara neden olacağını ifade ediyor.