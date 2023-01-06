St Louis Fed Başkanı Bullard: ABD ekonomisinin resesyona girmesi riski azaldı

"Federal Açık Piyasa Komitesi 2022 yılında agresif adımlar attı, faiz artırımlarının 2023 yılında da devam etmesi planlanıyor. Bu durum enflasyon bekleyişlerini Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefi ile tutarlı bir seviyeye döndürdü" diye konuşan Bullard, "2023 yılında reel ekonomi normalleştikçe gerçekleşen enflasyon büyük olasılıkla enflasyon bekleyişlerini daha düşük bir seviyeye doğru izleyecek" dedi.

Fed'in enflasyonu ekonomiyi resesyona sokmadan düşürme hedefini başarabileceği konusunda giderek daha iyimser hale gelmekte olduğunu da ifade eden Bullard, "2022 sonbaharı ile karşılaştırıldığında ABD ekonomisinde bir yumuşak iniş olasılığı arttı. Ekonomide yumuşak iniş için görünümün yükseldiğini düşünmemin nedeniyle, iş gücü piyasasının pek çok kişinin beklediği kadar zayıflamış olmaması. İş gücü piyasası 2023'te de oldukça dalanıklı olmaya devam edebilir" diye konuştu.

Bullard bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil.