Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy: Kripto şirketleri için zorunlu lisanslamaya ihtiyaç var

"AVRUPA'YI BEKLEMEMESİ GEREKLİ"

Kripto sektöründe son dönemdeki oynaklığın Fransa'nın Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları için lisanslamayı yürürlüğe koymak konusunda Avrupa'yı beklememesi gerektiğini gösterdiğini savunan Villeroy, Fransa'da hali hazırda hiç bir kripto şirketinin lisansı olmadığını vurguladı.

Aralarından Binance Holdings'in de olduğu 60 kadar kripto şirketi Fransa'nın piyasa otoritesi AMF'ye kayıt yaptırmış durumdalar.

Villeroy, Fransa'nın kripto şirketlerini kayıt altına almanın ötesine geçerek Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcıları zorunlu lisanslamasını başlatması gerektiğini ifade etti.