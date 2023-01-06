Apara Ekonomi Euro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı
Giriş Tarihi: 6.1.2023 14:47 Son Güncelleme: 6.1.2023 14:55

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı

Euro Bölgesi’nde perakende satışlar kasımda arttı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,8 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 geriledi.

AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla artış yüzde 3,6 ile İspanya'da, yüzde 2,6 ile Polonya'da ve yüzde 2,3 ile İsveç'te görüldü. En fazla düşüş ise yüzde 2 ile Lüksemburg'da, yüzde 1 ile Fransa ve Hırvatistan'da ve yüzde 0,5 ile Slovenya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 7,4, Belçika'da yüzde 6 ve Almanya'da yüzde 5,7 geriledi. Letonya'da yüzde 10,7, Slovenya'da yüzde 7,5 ve Polonya'da yüzde 5,7 arttı.

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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar kasımda arttı
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