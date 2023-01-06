Çiftçiye yeni kredi paketleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı açıklamada çiftçilere üç farklı kredi paketi sunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün halinde geliştirecek adımlar atıyoruz.

Sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandırdığımız 237 milyarlık kredi miktarının yerine ulaştığını görüyoruz.

Toprağı aşkla, sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin bu kredileri üretime dönüştürdüğünü ve emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz.

arım arazilerinin toplulaşmasından, sulama tesisleri yapımına, mera korunmasına kadar her alanda hedef büyütüyoruz.

Her karış toprağın en yüksek verimle ekilmesi ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılıklarını alabilmesi için çalışıyoruz.

YILLIK FAİZ 9,75

Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL'ye kadar yıllık faiz 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

Tarımsal KOBİ kredisi; Üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.

Tarım borç transferi kredisi, üst limiti 5 milyon TL yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçimizi Ziraat Bankamızda uygun faiz oranlarıyla kredi ile kapatmalarını sağlayacağız.

FAİZLER SİLİNECEK

Toplantıda, Ziraat Bankası'nın genç ve kadın çiftçi kredilerini 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkartmayı öneren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden, ana para ödemesini yapan çiftçilerimizin faizleri silinecektir" diye konuştu.

2022'de TMO'ya yaklaşık 22,7 milyar lira kaynak aktardık

Tarım Ekosistemi Programı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "2022 yılında tarım sektörü hasılamız 2002 yılına göre reel olarak yüzde 62,1 oranında artmıştır. 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla, ülkemiz istihdamının yüzde 17'si, diğer bir ifadeyle 5,3 milyon kişi, geçimini tarımdan sağlamaktadır. Türkiye 20 farklı tarım ve gıda ürünü bakımından en büyük 5 ila 10 küresel üretici ülke arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

2022 yılında Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) yaklaşık 22,7 milyar lira kaynak aktarıldığını ifade eden Nebati, "Çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çiftçilerimize sağladığımız Hazine faiz destekli kredilerin bakiyesi 2022 yılı sonu itibarıyla 204 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kredilerin faiz ödemelerinin ortalama yüzde 70'ini karşılıyoruz. 7,5 milyon liraya kadar olan güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100'e kadar faiz desteği sağlıyoruz. Tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını indirdik. İndirimli vergi oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamını genişlettik" şeklinde konuştu.