2020’den beri en düşük seviyede! Almanya fabrika siparişleri geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,3 azaldı. Söz konusu azalış, yaklaşık bir yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Destatis, kasımda fabrika siparişlerinin Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Siparişler, Kasım 2021'e göre ise yüzde 11 azalış kaydetti. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,5 azalması yönündeydi. Siparişlerdeki düşüş, esas olarak yabancı siparişlerdeki sert düşüşten kaynaklandı.

Almanya'da kasım yurt içi toplam siparişler, aylık bazda yüzde 1,1 ve yabancı siparişler yüzde 8,1 düştü. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ekim ayına göre yüzde 10,3 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 6,8 azaldı.

Ülkede kasımda ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 0,9, tüketim malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,7 ve sermaye malı siparişleri de yüzde 8,5 düşüş gösterdi.

Ekim 2022'de önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 0,6 artış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kasımda geçen yılın şubat ayından bu yana gözlenen düşüş eğiliminin, ekimde kısa süreli istikrarın (yüzde 0,6 artış) ardından devam ettiği kaydedildi.

"SEKTÖR ZORLU BİR KIŞTAN GEÇİYOR"

Bakanlığın açıklamasında, "Kasım 2022'de imalat sektöründeki talep, otomotiv sektöründe büyük siparişlerin olmamasından güçlü bir şekilde etkilendi. Ancak, sektördeki halihazırdaki siparişler hala yüksek ve bu da şu anda üretimi destekliyor. Ancak yeni sipariş verileri, şirketlerin iş beklentileri son dönemde iyileşmiş olsa da sektörün zorlu bir kıştan geçtiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Almanya'nın imalat sektörü, küresel ekonomik yavaşlamanın ortasında zayıflayan talep nedeniyle son aylarda azalan siparişlerle mücadele ediyor.

Sanayide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gaz kıtlığı tehdidi önemli ölçüde hafiflese de yüksek enerji maliyetleri, yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik görünüm sektör için ters rüzgarlar oluşturuyor.

Uzmanlar, azalan sipariş alımı, şimdilik malzeme kıtlığı nedeniyle tamamlanmayan siparişler biriktiğinden, Alman ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirterek, azalan yeni siparişlerin yalnızca yıl sonunda veya 2024'ün başında gerçek zorluklara neden olacağını ifade ediyor.