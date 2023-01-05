İngiltere Başbakanı Sunak’dan grev dalgasına yasal düzenleme

İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın bazı sektörlerde grevlere sınırlama getirecek yasal düzenlemeye ilişkin teklifini bugün açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

The Times gazetesinin haberine göre Başbakan Sunak, 6 sektörde greve çıkılsa bile "minimum hizmet seviyesinin sürdürülmesi" kuralı getirmeye hazırlanıyor. Sunak'ın minimum hizmet seviyesi kuralı getireceği sektörler sağlık hizmetlerdi, demiryolu, eğitim, itfaiye ve sınır güvenliği olacak.

Habere göre, Sunak'ın teklif edeceği yasa ile bu 6 sektörde örgütlü sendikalar grev kararı almaları halinde belli sayıda sendika üyesinin çalışmaya devam ederek hizmetin "minimum seviyede" verilmeye devam edilmesinden sorumlu olacaklar. Sendikaların bu "minimum seviyede" hizmeti devam ettirmeyi kabul etmemelir halinrde grev yasadışı olarak tanımlanacak. İşverenler sendikayı dava edebilecekler ve greve katılan çalışanları işten çıkarabilecekler.