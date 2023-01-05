IMF, Fed’e faiz artışlarına devam etmesi çağrısı yaptı

IMF'in Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Financial Times röportajında "IMF'nin Fed'e tavsiyesi 'mevcut patikasında kalması' olduğunu söyledi.

Gopinath, "Eğer işgücü piyasasındaki göstergelere ve hizmet enflasyonu başta olmak üzere enflasyonun yapışkan bileşenlerine bakarsanız, enflasyonda henüz kritik noktayı geçmediğimiz aşikar" değerlendirmesini yaptı.

Gopinath, Fed'in gösterge faizi yaklaşık yüzde 5'e çıkarması ve yıl boyunca bu seviyelerde kalmasını desteklerken; sıfır kovid politikasına son veren ve kovid vakaları ve ölümlerinde yükseliş görülen Çin'in ekonomisinin kısa vadede ciddi zarar görmesini bekliyor.

Yavaşlamanın küresel büyümeye zarar vereceği yorumunda bulunan Gopinayh, savaşın neden olduğu enerji krizinin ortasında Avrupa'nın parasal sıkılaştırmasının Fed'inkinden daha uzun sürmesini bekliyor.