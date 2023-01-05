Çin’de hizmet sektörü aktivitesi yavaşlamaya devam ediyor

Çin'de artan COVID-19 vakalarının talebi vurmasının etkisiyle hizmet sektörü aktivitesi Aralık ayında daraldı.

Caixin/S&P Global tarafından hazırlanan hizmet sektörü PMI Aralık ayında Kasım ayındaki 46,7 puandan 48,0 puana yükselse de 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret etmeye devam etti. Hizmet PMI son 4 aydır 50 puan seviyesinin altında gerçekleşiyor.

Caixin/S&P Global araştırmasına katılan hizmet şirketleri gelecek 12 aya yönelik toparlanma görünümü konusunda ise daha iyimser bir tablo ortaya koydular. COVID sınırlamalarının kaldırılmasının tüketimi artırabileceği değerlendirmesi ile güven endeksi 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Aralık ayında Caixin/S&P Global bileşik PMI da Kasım ayındaki 47,0 puandan 48,3 puana toparlandı.