BOJ’un çekirdek enflasyon tahminlerini yükseltmesi bekleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın bu ay açıklayacağı çeyrek dönem makroekonomik tahminlerinden 2022 ve 2023 için taze gıdanın yanı sıra enerji fiyatlarını da dışarıda bırakan çekirdek enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize edeceği öne sürülüyor.

Konuya yakın kaynaklara göre BOJ, yapacağı revizyonlar ile güçlü iç talebin önümüzdeki yıllarda şirketlere fiyatları artırma imkanı vereceğine ve enflasyonu yüzde 2 hedefi civarında tutacağına olan inancın büyümekte olduğunu ortaya koyacak.

YAKIN ZAMANDA BİR FAİZ ARTIRIMININ TETİKLEMESİ MUHTEMEL

Ancak kaynaklar, BOJ'un enflasyon beklentilerini yükseltmesinin yakın zamanda bir faiz artırımını tetiklemesinin muhtemel olmadığını da vurguluyorlar.

BOJ, Ekim ayında yaptığı açıklamada taze gıdanın yanı sıra enerji fiyatlarını da dışarıda bırakan çzekirdek enflasyon beklen8tisini cari mali yıl için yüzde 1,8, 2023 ve 2024 mali yılları için yüzde 1,6 olarak tahmin etmişti.

Banka, yeni tahminlerini 18 Ocak'ta sona erecek 2 günlük politika toplahtısının ardından açıklayacak.