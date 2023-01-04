Apara Ekonomi ECB üyesi Kazaks: Gelecek 2 toplantıda ciddi faiz artırımları bekliyorum
Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:32 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:38

ECB üyesi Kazaks: Gelecek 2 toplantıda ciddi faiz artırımları bekliyorum

ECB üyesi Kazaks: Gelecek 2 toplantıda ciddi faiz artırımları bekliyorum

Avrupa Merkez Bankası üyesi Martin Kazaks, "Gelecek iki toplantıda hala oldukça büyük adımlar atıyor olacağımızı düşünüyorum" dedi. Kazaks, "Elbette, eğer biz enflasyonu yüzde 2`ye düşürmek için uygun olduğunu değerlendirirsek atılacak adımlar daha küçük hale gelebilir" ifadelerini de kullandı.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martin Kazaks, Şubat ve Mart aylarında yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantılarında faiz oranlarının "ciddi şekilde" artırılmasını beklediğini söyledi.

"Gelecek iki toplantıda hala oldukça büyük adımlar atıyor olacağımızı düşünüyorum" diye konuşan Kazaks, "Elbette, eğer biz enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için uygun olduğunu değerlendirirsek atılacak adımlar daha küçük hale gelebilir" ifadelerini de kullandı.

ECB, 2022 yılında faizi 250 baz puan yükseltti. Piyasalar Şubat ve Mart'ta 50'şer baz puanlık artırımlar yapılacağını fiyatlıyorlar.

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ECB üyesi Kazaks: Gelecek 2 toplantıda ciddi faiz artırımları bekliyorum
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