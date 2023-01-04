Çin’de Kovid krizi bitmiyor! Devasa çip yatırımının dondurulması planlanıyor

Son günlerde Avrupa ülkelerinin ilave tedbir hazırlıkları ve arz tarafında yaşattığı aksaklıklarla gündeme gelen Çin'deki Kovid salgını yatırımlar üzerinde de olumsuz etkiler gösteriyor. Çin'in Kovid sebebiyle çip yatırımlarını dondurmayı planladığı belirtiliyor.

Kovid salgını Çin'in büyük umutlar beslediği ekonomik adımlarının da askıya alınmasına yol açma potansiyeli taşıyor.

Çinli yetkililer Kovid salgınının yarattığı maliyet sebebiyle ABD ile rekabet etmeyi amaçlayan çip teknolojilerine yönelik harcamaları dondurmayı değerlendiriyor.

Çinli üst düzey yetkililer çoğunlukla çip teknolojileri alanında şu ana kadar yapılan kamu yatırımlarının meyve vermediğini düşünüyor.

Bazı yetkililer 145 milyar doları bulacak teşviklere devam edilmesi gerektiğini düşünse de diğerleri istenen sonuçların elde edilmediğini düşünerek sektöre yatırım iştahını kaybetti.

Öte yandan Çin'de Kovid tedbirlerinin gevşetilmesi sonucu salgın hızla yayılırken Avrupa Birliği Çin'den gelecek yolculara yönelik ek tedbirlere hazırlanıyor.

Avrupa Birliği sağlık danışmanları Çin'den gelecek yolculara maske ve test zorunluluğu uygulanmasını tavsiye etti. Avrupa Komisyonu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada uçuş öncesi test zorunluluğu getirilmesinin birçok üye tarafından desteklendiği belirtildi. Avrupa Birliği büyükelçileri tavsiyeleri çarşamba günü görüşecek.

ABD ise Çin'e karşı uyguladığı Kovid tedbirlerine karşı bir misilleme gelmesi için gerekçe olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre Çin'e karşı uygulanan Kovid tedbirleri için "Misilleme için ortada gerekçe yok. Ülkeler vatandaşlarını korumak için ihtiyati sağlık tedbirleri alıyor. Bizden ve diğer ülkelerden gördüğünüz sadece bu tedbirlerden ibaret" ifadelerini kullandı.