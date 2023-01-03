Apara Ekonomi Kritik enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emekli maaş oranı belli oldu
Giriş Tarihi: 3.1.2023 11:44 Son Güncelleme: 3.1.2023 11:44

Kritik enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emekli maaş oranı belli oldu

Kritik enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emekli maaş oranı belli oldu

Kritik enflasyon verisi açıklandı, memur ve emekli maaş oranı belli oldu 6 aylık enflasyon farkıyla yeni zam yüzde 16,39 En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira oldu.

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Aralık ayı enflasyon verisi açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaşlarında artış oranı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli oldu. Refah payı ve ek zamların haricinde 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği memur ve emeklinin 2023 Temmuz ayına kadar alacağı zam oranı hesaplandı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları toplu sözleşmeye ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 16,39

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alacak.

REFAH PAYI VE EK ZAMLAR HARİÇ EN DÜŞÜK MAAŞLAR

6 aylık enflasyon farkı dahil memur ve emekli maaşları belli oldu. En düşük memur maaşı 10 bin 597 lira, 7 bin 74 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak. En düşük SSK emekli maaşı 4 bin 32 liraya yükselecek.

EKLEMELER HARİÇ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Ek zamlar haricinde mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 4 bin 32 liraya yükselecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kritik enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emekli maaş oranı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz