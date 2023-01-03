ABD dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ünvanına ortak oldu

ABD, LNG ihracatında Katar'ı yakaladı ve dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ünvanına ortak oldu. ABD'nin LNG ihracatında ilk sırayı almasını Freeport'un Teksas'taki ihracat terminalinde yaşanan yangın engelledi.

81,2 MİLYON TON LNG İHRAÇ ETTİLER

Her iki ülke de 2022 yılında 81,2 milyon ton LNG ihraç ettiler.

Freeport ihracat terminalinin bu ay içinde yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte ABD, LNG ihracatında Katar'ı da geride bırakacak.

ABD, ilk LNG ihracatını 2016 yılında yapmıştı ve geride kalan 6 yıllık sürede sektörde hakim bir güç haline geldi.