Tarihin en büyük kaybı! ABD Tahvil Piyasa Endeksi’nde düşüş

ABD Hazine kağıdı piyasasının durumunu yansıtan Bloomberg Tahvil Piyasa Endeksi, 2022 yılında tarihinin en büyük kaybını yaşadı.

Enflasyonist baskıların Fed'in faiz oranlarını 400 baz puandan fazla artırmak zorunda bırakmasının etkisiyle Bloomberg ABD Tahvil Piyasa Endeksi yüzde 12,5 düştü. Bu, Endeks'in 40 yıllık tarihindeki en büyük düşüş oldu.

Endeks için en kötü aylar yüzde 3,45 kayıp yaşanan Eylül, yüzde 3,11 kayıp yaşanan Mart ve yüzde 3,10 kaybın görüldüğü Nisan oldu. İlk çeyrek, yaşanan yüzde 5,58 kayıp ile diğer tüm çeyrekleri geride bıraktı.

2022 yılında 2 yıl vadeli tahvilde getiri 369 baz puan, 5 yıl vadeli tahvilde 274 baz puan, 10 yıl vadeli tahvilde 236 baz puan ve 30 yıl vadeli tahvilde 206 baz puan yükseldi.