İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru!

İstanbul'da konuşan Erdoğan, "Bu ihracat rakamının ülkemize milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen işçisinden mühendisine, üreticisinden pazarlamacısına, lojistikçisinden dağıtıcısına kadar her kademedeki ihracatçılarımızı canı gönülden şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasındaki yerini almasını sağlamaktır.

2022 YILINDA TÜRKİYE'DE 254,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı hamd olsun tam 7 kat artırdık. Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Ülkemizde 2002 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı. İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin kullanmaya başladık. Ey gayrimilliler burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Türk lirası ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya ulaştı. Hizmet ticaretinde de dünyadaki konumumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Hizmet ihracatımızı 20 yılda 14 milyar dolar seviyesinden önceki sene itibariyle 61,4 milyar dolar seviyesine çıkarmıştık" ifadelerini kullandı.