BOJ enflasyon tahminini yüzde 2 hedefine yaklaştırmayı değerlendiriyor

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yüzde 2 enflasyon hedefinin ücretlerde artış ile birlikte başarılmasının ufukta görünmesi halinde Banka'nın çıkışı tartışabileceğini söylemesinin ardından BOJ'un tahminlerini yukarı yönlü revize edeceği spekülasyonları ön plana çıktı.

Nikkei gazetesinin haberine göre BOJ, çekirdek tüketici enflasyonunun 2022 mali yılında yüzde 3 civarında olacağını öngörürken, 2023 mali yılında yüzde 1,6-2 aralığında ve 2024 mali yılında yüzde 2'ye yakın olacağını tahmin edecek.

Ekim ayında yayınlanan tahminlerde 2022, 2023 ve 2024 mali yılları için çekirdek enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 2,9, 1,6 ve 1,6 olmuştu.

BOJ, çeyrek dönem büyüme ve fiyat görünümü raporunu 17-18 Ocak'ta yapacağı politika toplantısı sonrasında açıklayacak.