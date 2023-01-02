Apara Ekonomi BOJ enflasyon tahminini yüzde 2 hedefine yaklaştırmayı değerlendiriyor
Giriş Tarihi: 2.1.2023 09:38 Son Güncelleme: 2.1.2023 09:42

BOJ enflasyon tahminini yüzde 2 hedefine yaklaştırmayı değerlendiriyor

BOJ enflasyon tahminini yüzde 2 hedefine yaklaştırmayı değerlendiriyor

Japonya Merkez Bankası, Ocak ayında enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmeyi değerlendiriyor. BOJ'un yeni tahminleri 2023 ve 2024 mali yıllarından enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaştığını gösterecek.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yüzde 2 enflasyon hedefinin ücretlerde artış ile birlikte başarılmasının ufukta görünmesi halinde Banka'nın çıkışı tartışabileceğini söylemesinin ardından BOJ'un tahminlerini yukarı yönlü revize edeceği spekülasyonları ön plana çıktı.

Nikkei gazetesinin haberine göre BOJ, çekirdek tüketici enflasyonunun 2022 mali yılında yüzde 3 civarında olacağını öngörürken, 2023 mali yılında yüzde 1,6-2 aralığında ve 2024 mali yılında yüzde 2'ye yakın olacağını tahmin edecek.

Ekim ayında yayınlanan tahminlerde 2022, 2023 ve 2024 mali yılları için çekirdek enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 2,9, 1,6 ve 1,6 olmuştu.

BOJ, çeyrek dönem büyüme ve fiyat görünümü raporunu 17-18 Ocak'ta yapacağı politika toplantısı sonrasında açıklayacak.

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BOJ enflasyon tahminini yüzde 2 hedefine yaklaştırmayı değerlendiriyor
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