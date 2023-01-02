Almanya’da şirketlerin işçi talebi krizlerle düşmeye devam ediyor

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkedeki personel talebinin bir göstergesi olan BA İş Endeksi (BA‑X) aralık ayı verilerini açıkladı.

BA-X, aralıkta bir önceki aya göre 1 puan azalarak 127 puana geriledi. Aralık 2021'e göre 5 puan azaldı.

İş endeksi, BA'ya kayıtlı iş başvurularına dayanıyor. BA'ya göre, işçilere olan talep son aylarda gözle görülür şekilde zayıfladı.

Kayıtlı iş sayısı, madencilik ve enerji dışındaki tüm sektörlerde düştü. Kayıtta olan işlerin yüzde 22'si geçici işlerden, yüzde 13'ü nitelikli şirket hizmetlerinden geldi.