Almanya Maliye Bakanı 2023 yılında enflasyonun yüzde 7 olmasını bekliyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner konuşmasında, yüksek enerji fiyatlarının Avrupa'da yeni normal haline geleceğine inandığını da belirtti.

Bild gazetesine konuşan Lindner, "Enflasyon hedefimiz yüzde 2 olmaya devam ediyor. Bu Alman hükümetinin ve ECB'nin de birinci önceliği" ifadelerini kullandı.

Almanya Maliye Bakanı ayrıca, Almanya'nın sanayi sektörünü güçlü tutmak için bir enerji politikasına ihtiyacı olduğunu, bu politika çerçevesinde yurt içi kayaç petrolü ve gazı üretimin ile nükleer enerjinin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lindner, "Kayaç kırma yasağı kalkmalı. Ondan sonra özel sektör böyle bir madenciliğin ekonomik olup olmadığına karar vermeli" dedi.