Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den büyüme mesajı geldi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye 3. çeyrek büyüme verisini değerlendiren Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk dokuz aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)'da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.

9 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYORUZ

Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir.

Türkiye Ekonomi Modelimizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının üçüncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur.

İŞSİZLİK ORANI DA YÜZDE 10'A GERİLEDİ

Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1,7 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı yüzde 10'a gerilemiştir.

Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye'yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız."