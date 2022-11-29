Apara Ekonomi Cleveland Fed Başkanı Mester: Fed faiz artırımlarına ara vermeye yakın değil
Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:48

Cleveland Fed Başkanı Mester: Fed faiz artırımlarına ara vermeye yakın değil

Cleveland Fed Başkanı Mester: Fed faiz artırımlarına ara vermeye yakın değil

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Ekim ayın TÜFE raporundaki gibi iyi rakamları daha birçok kez görmeliyim ve enflasyonda daha fazla yavaşlama, belki de çekirdek hizmet fiyatlarında bir düşüş olmalı" ifadelerini belirterek Fed`in faiz artırımlarında bir değişikliğe yakın olduğunu düşünmediğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz artırımlarında bir değişikliğe veya bir ara vermeye yakın olduğunu düşünmediğini söyledi.

Financial Times'a konuşan Mester, faiz artırımlarına bir ara verilmesinin gündeme gelebilmesi için, "Ekim ayın TÜFE raporundaki gibi iyi rakamları daha birçok kez görmeliyim ve enflasyonda daha fazla yavaşlama, belki de çekirdek hizmet fiyatlarında bir düşüş olmalı. Aynı zamanda iş gücü piyasasında daha iyi bir denge görmeliyiz" dedi.

Mester konuşmasında enflasyonun gelecek yıl düşeceğini değerlendirdiğini belirmekle birlikte herhangi bir hata yapmaktan kaçınmanın zorunluluk olduğunu vurguladı.

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Cleveland Fed Başkanı Mester: Fed faiz artırımlarına ara vermeye yakın değil
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