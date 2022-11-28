Katar, Londra’daki yatırımlarını gözden geçiriyor

Financial Times'ın haberine göre Katar, Londra ulaştırma otoritesinin Katar'ın turizm reklamlarının kentteki otobüs, taksi ve metro tren sistemlerinde yayınlanmasını yasaklaması sonrasında Londra yatırımları için bir gözden geçirme başlattı.

Katar, egemen varlık fonu aracılığı ile Londra'daki en büyük yatırımcılardan biri.

Katar Yatırım Otoritesi, Harrods mağazalarının, Shard gökdeleninin sahibi ve Canary Wharf'ın ortağı. Katar ayrıca Londra'da Savoy ve Grosvenor House hotellerinin sahibi. Heathrow Havaalanı'nın yüzde 20'sine sahip olan Katar, Sainbury's marketler zincirinde de yüzde 14 paya sahip.