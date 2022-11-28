Çin ekonomisinin öngörülenden daha erken açılma olasılığı var

Goldman Sachs, Çin'in Sıfır COVID politikasını beklenenden daha erken, Nisan ayından önce sona erdirebileceğini, COVID tedbirlerine karşı ülke genelinde yapılan protestolar nedeniyle Sıfır COVID politikasından düzensiz bir çıkış yaşanması olasılığı bulunduğunu savundu.

Çin'in 2023'ün ikinci çeyreğinden önce yeniden açılması olasılığını yüzde 30 olarak gören Goldman Sachs'ın Çin baş ekonomisti Hui Shan, "Merkezi hükümetin yakın zamanda karantina, kapatma tedbirleri ile daha fazla COVID vakası arasında seçim yapması gerekebilir" ifadelerini kullandı. Hui Shan, yerel yönetimlerin virüsün yayılmasını engellerken daha hedefli bir yaklaşım izlenmesi talimatlarına uymakta zorlanmalarının erken bir açılmayı getirebileceğini savundu.

Hang Seng Bank Çin baş ekonomisti Dan Wang is "düzensiz, erken" bir yeniden açılmanın muhtemel olmadığını savundu. Vaka sayılarındaki hızlı artış dikkate alındığında kademeli bir yeniden açılmanın olacağını öne süren Dan Wang, "Hızlı veya tedbirsiz" bir yeniden açılmanın Çin'in büyümesi için en kötüsü olacağını belirtti.