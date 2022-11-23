IIF: Küresel borç seviyesi üçüncü çeyrekte 6,4 trilyon dolar geriledi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), 2022 yılı üçüncü çeyrek döneminde küresel borç seviyesinin 6,4 trilyon dolar azalarak yaklaşık 290 trilyon dolara gerilediğini bildirdi.

IIF'in yayımladığı "Küresel Borç İzleme" raporuna göre, gelişen piyasalardaki borç/GSYH oranı, güçlü dolar ve yavaşlayan tahvil satışları nedeniyle küresel borç stokunun gerilediği belirtildi.

Küresel borcun GSYH'ye oranı, art arda altıncı çeyrekte de düşerek yüzde 343 oldu.

Aynı dönemde gelişen piyasalar için borç miktarı bir önceki dönemdeki 98,7 trilyon dolardan 96,2 trilyon dolara geriledi. Bu düşüşe rağmen gelişen piyasa borcunun GSYH'ya oranı yüzde 254 ile rekor seviyelere geri döndü.