Apara Ekonomi ECB üyesi Lane: Aralık toplantısında faiz artırımı devam edecek
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:47

ECB üyesi Lane: Aralık toplantısında faiz artırımı devam edecek

ECB üyesi Lane: Aralık toplantısında faiz artırımı devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, bir sonraki toplantıda faiz artırımına devam edeceğini ancak büyüklüğünün 75 baz puan kadar olmayacağına dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Banka'nın Aralık ayındaki Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına gideceğini, ancak faiz artırımının büyüklüğünün önceki toplantıdaki gibi 75 baz puan olması için nedenlerin azaldığını savundu.

"75 baz gibi oldukça büyük bir faiz artırımı için bir platform artık mevcut değil" diye konuşan Lane, "Aralık toplantısında önceki adımlar ve politika aktarım sürecindeki gecikmeler hesaba katılacak" dedi.

Lane, niceliksel sıkılaştırma ile faiz artırımlarının birbirlerine çok bağlanmaması gerektiğini ifade ettiği konuşmasında, Aralık ayı faiz artırımı ile birlikte enflasyonu yüzed 2 hedefine doğru getirmek için gerekli seviyeye doğru ilerleme sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Lane ayrıca, Euro Bölgesi'nde yaşanacak bir resesyonun ılımlı ve kısa süreli olacağını da savundu.

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ECB üyesi Lane: Aralık toplantısında faiz artırımı devam edecek
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