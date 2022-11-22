Güney Kore’de tüketici güveni yılın en düşük ikinci seviyesinde

Güney Kore'de tüketici güveni aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Endeks son 6 aydır 100 puan eşik değerinin altında bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası(BOK) tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Kasım ayında 88,8 puandan 2,3 puan düşüşle 86,5 puana geriledi. Böylece Endeksi Temmuz ayında gördüğü 86,0 puanın ardından yılın en düşük ikinci seviyesine geldi.

BEKLENTİLERİ YÜZDE 4,3'TEN YÜZDE 4,2'YE İNDİ

Ankette 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi.

Potansiyel istihdam olanaklarını ölçen endeks 4 puan düşüşle 66, hanehalkı cari tasarruf endeksi 1 puan artışla 88, hanehalkı olası tasarruf endeksi 1 puan artışla 90 puana geldi.

Anket 2.500 hanede 8-15 Kasım tarihleri arasında yapıldı ve 2.397 hane soruları yanıtladı.