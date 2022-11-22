Cleveland Fed Başkanı Mester: Aralık’ta daha küçük oranlı bir artışı destekliyorum

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi canlı tutarken yüksek enflasyonu düşürmeye yardımcı olacak politika eylemlerinde ince ayar yaptığı için gelecek aydan itibaren daha küçük faiz artırımlarına geçebileceğini söyledi.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Mester, "Bir sonraki toplantıda 75 baz puandan yavaşlayabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili bir sorunum yok, bunun çok uygun olduğu görüşündeyim" dedi.

Mester, "Ancak ekonominin ilerlememiz için hangi hızda olmamız gerektiğini söylemesine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Fed üst üste dört toplantısında faizde 75'er baz puan artış gerçekleştirdi. Ancak son toplantıdan sonra politika yapıcıları yapılan ayarları ekonominin emmesi için zaman tanımak amacıyla bundan sonra borçlanma maliyetlerinde daha küçük artışlara geçmeyi beklediklerinin sinyallerini vermeye başladı.

Fed'in gösterge faiz oranları şu anda %3,75-4,00 aralığında yer alıyor. Yatırımcılar, Fed'in 13-14 Aralık'taki toplantısında büyük bir çoğunlukla 50 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor.