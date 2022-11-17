Türkiye ile AB arasında Gümrükler Programı’na katılım anlaşması

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Gümrükler Programı'na katılımını sağlayan anlaşma, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas tarafından imzalandı. Gümrükler Programı, AB ülkeleri ile asosiye ülkelerin gümrükler için merkezi bilişim teknolojileri sistemlerinin geliştirilmesini, işletilmesini ve katılımcı ülkelerdeki gümrük makamları arasındaki temel iş birliğini destekleyecek.

Program, AB ülkeleri ile asosye ülkelerin gümrük idarelerinin artan ticaret akışları ve e-ticaret ve 'Blockchain' gibi yeni ortaya çıkan eğilimler ve teknolojiler ile başa çıkmasına yardımcı olacak. Program ayrıca güvenlik tehditleri ile daha iyi mücadele edilmesini sağlayacak ve birliğin, üye devletlerin ve asosiye ülkelerin finansal ve ekonomik çıkarlarına katkıda bulunacak. 2021-2027 dönemi için program bütçesi ise 950 milyon avro olacak.

Programın hedefleri ise şöyle sıralandı:

"Gümrük Birliği ve gümrük idarelerinin birlikte hareket etmesine destek olmak, birliğin ve üye devletlerin mali ve ekonomik çıkarlarını korumak, program ülkeleri içinde güvenlik ve emniyeti sağlamak, meşru ticari faaliyeti kolaylaştırırken program ülkelerini haksız ve yasa dışı ticaretten korumak. Programın destekledikleri; gümrük mevzuatı ve politikasının hazırlanması ve standart şekilde uygulanması, gümrükler alanında iş birliği, Avrupa elektronik sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesinin yanı sıra insan yeterliliği ve eğitimi de dahil olmak üzere idari kapasite ve bilişim teknolojileri kapasitesinin geliştirilmesi, gümrük politikası alanında yeniliklere ayak uydurulması."