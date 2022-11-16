New York Fed, ABD bankalarıyla dijital dolar çalışması yapacak

New York Fed'in bir biriminin, dijital doları test etmek için bir düzine banka ve finans kurumuyla ortak çalışacağı bildirildi. Bu gelişme, Wall Street'in piyasadaki son çalkantıya rağmen kripto para gündemini ilerletmeye niyetli olduğunun bir işareti olarak algılandı.

Citigroup Inc. ve Wells Fargo & Co.'nun da aralarında bulunduğu bankalar, 12 haftalık testin bir parçası olarak Fed'in New York İnovasyon Merkezi ile yeni bir network üzerinde çalışacak. Söz konusu ağ ile bankaların müşterilerinin kendi fonlarını temsil eden dijital para ihraç etme simülasyonunu yapmasına olanak tanıyacak.

Yeni sistemin, dünyanın dört bir yanındaki bankalar ve hükümetler tarafından kullanılan sayısız sistem nedeniyle uzun ve yorucu bir süreç olan nakit para transferinde yaşanan sorunları çözebileceği öngörülüyor.

Citigroup Ödemeler ve İş Geliştirme Genel Müdürü Tony McLaughlin, bu ve bunun gibi projelerin daha geniş ele alınacak bir şekilde geliştirilebileceğini söyledi.

Wall Street'in en büyük bankaları yıllardır, bankalar arası ödemelerden ipotek ve sınır ötesi ticarete kadar her şey için işletmelerinde blockchain kullanımını araştırmıştı.