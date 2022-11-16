Fed yetkilisi Barr: Yüksek faiz artırımları işsizlik oranlarını artıracak

İŞSİZLİK ORANI "ÖNEMLİ BİR FAKTÖR" OLACAK

Enflasyonun aşağı gelmesi için işsizliğin ne kadar yükselmesi gerektiği konusunda kesin bir tahmininin olmadığını ifade eden Barr, işsizlik oranının Fed'in politikalarının belirlenmesinde "önemli bir faktör" olacağını vurguladı.

Konuşmasında bankacılık sektörüne yönelik denetimlere, stres testlerine de değinen Barr, bankaların sermaye çerçeveleri için yapılmakta olan gözden geçirmenin sonuçlarının gelecek yılın ilk çeyreğinde geleceğini belirtti.

Barr, bankaların sermaye ihtiyaçları konusunda yapılmakta olan bu gözden geçirmenin sonuçları konusunda bir öngörüsünün bulunmadığını, sermaye ihtiyacına karar verirken sistem genelindeki risklere bakmak gerektiğini de vurguladı.