Atlanta Fed Başkanı Bostic: Daha fazla faiz artırımı gerekli

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in para politikasını agresif şekilde sıkılaştırmasının enflasyonu yavaşlatmakta olduğu konusunda çok az kanıt gördüğünü söyledi.

"MALİYETLERİNİN DAHA DA ARTIRILMASI GEREKİYOR"

Bostic, enflasyonda yavaşlamanın gerçekleşmesi için borçlanma maliyetlerinin daha da artırılması gerektiğini savundu.

"Daha sıkı para politikası henüz işletme aktivitelerini enflasyonun belinin ciddi şekilde kırılması için yeterince sınırlamadı" diye konuşan Bostic, "Para politikasını enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine döndürmek için yeterince sınırlayıcı noktaya getirmek için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağını öngörüyoruz" dedi.

Bostic, faiz artırım hızının yavaşlatılmasına destek verip vermeyeceği veya Fed'in hali hazırda yüzde 3,75-4,0 olan faiz oranını nereye kadar artırmasının gerekli olabileceği konularında bilgi vermedi.

Atlanta Fed Başkanı, ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınabileceğini belirtirken, iş gücü piyasasındaki sıkışıklığın ücretler üzerinde yukarı yönlü baskının devam etmesini sağladığını da vurguladı.