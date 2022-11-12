Başkan Erdoğan’dan doğalgaz destek açıklaması geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konutlarımızda kullanılan doğal gazın %75'ine, elektrikte de birinci kademe tüketimine %50 sübvansiyon uygulandığını açıkladı.

Daha açık bir ifadeyle 100 liralık bir doğal gaz faturasının 75 lirasını vatandaşlarımıza yansıtmadan direkt kaynağında karşılandığını ve bu uygulama ile verilen desteğin toplam 100 Milyar Türk lirası olduğunu açıkladı.