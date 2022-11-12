Altın fiyatları ile ilgili İslam Memiş’ten dikkat çeken yorum

152 DOLARLIK DEĞER ARTIŞI

Altının ONS fiyatına baktığımız zamanda 1615 dolar seviyesinden 1766 dolar seviyesine kadar yani 152 dolarlık bir değer artışı ile haftayı tamamlandığını gözlemliyoruz. Orta ve uzun vadede yine altın fiyatlarının değerinin artacağını tahmin ediyoruz

ALTIN PİYASASI ALICILI SEYREDİYOR

Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki haftalarda 1100'lü rakamları konuşabiliriz. Çünkü altın bundan sonraki seyirlerde biraz daha alıcılı seyrediyor. Dolar tarafındaki yumuşama merkez bankalarını biraz daha agresif faiz artırımları yerine yumuşak faiz artırımlarına bırakmak altın fiyatlarını pozitif yönde etkileyebilir.

Bu yüzden altın satmak için fırsat kollayan vatandaşlarımızın veya yatırımcılarımızında biraz daha düşünmesi gerekiyor.