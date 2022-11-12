Altın fiyatları ile ilgili İslam Memiş’ten dikkat çeken yorum

Hafta içerisinde açıklanan ABD'de enflasyon verileri beklentilerin altında gelmesi ile dolar endeksine düşüş getirirken ons altında ise hızlı bir yükseliş izlendi. Gram altın fiyatları da son üç ayın zirvesinde 1000 liranın üzerinde seyretti. Peki yeni haftada altın piyasasında ne gelişmeler olabilir? Geçen hafta nasıl bir yükseliş vardı? Finans Analisti İslam Memiş konu hakkında şu değerlendirmelerde bulundu.
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ
"Amerika'da enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Yüzde 7,9 civarında beklenen enflasyon yüzde 7,7 olarak açıklandı. Bu da küresel piyasalarda coşkuya neden oldu. Çünkü ABD Merkez Bankası FED'in Aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali güçlendi. FED'in faiz artırımlarının biraz daha azaltması küresel borsalarda, emtia fiyatlarında, paritelerde yükselişe neden oldu. Dolar tarafında ise sert düşüşlere neden oldu.
DOLAR/TL KURU GERİLEDİ
Dolar/TL kuru 18,78 seviyesinden 18,55 lira seviyesine kadar gerilediğini gözlemliyoruz. Özellikle euro tarafındaki yükselişler çok dikkat çekiciydi. 0,96 seviyesine kadar gerileyen bir parite vardı karşımızda 1,03 seviyesine kadar yükseldi. Euro tekrar doların üzerine çıktığını tekrar anımsatmak isterim.
ATIN FİYATLARI YENİ ZİRVELERİ TIRMALIYOR
Değerli metaller tarafından da ciddi bir talep oldu. Gram altın/TL fiyatı iki hafta önce 980 lira seviyesindeydi. Bugüne baktığımızda ise 1059 lira seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şu an gram altın/TL fiyatı 1053-1059 arasında. Tam iki haftada 79 liralık bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz.
152 DOLARLIK DEĞER ARTIŞI
Altının ONS fiyatına baktığımız zamanda 1615 dolar seviyesinden 1766 dolar seviyesine kadar yani 152 dolarlık bir değer artışı ile haftayı tamamlandığını gözlemliyoruz. Orta ve uzun vadede yine altın fiyatlarının değerinin artacağını tahmin ediyoruz
ALTIN PİYASASI ALICILI SEYREDİYOR
Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki haftalarda 1100'lü rakamları konuşabiliriz. Çünkü altın bundan sonraki seyirlerde biraz daha alıcılı seyrediyor. Dolar tarafındaki yumuşama merkez bankalarını biraz daha agresif faiz artırımları yerine yumuşak faiz artırımlarına bırakmak altın fiyatlarını pozitif yönde etkileyebilir.
Bu yüzden altın satmak için fırsat kollayan vatandaşlarımızın veya yatırımcılarımızında biraz daha düşünmesi gerekiyor.
FED'İN ETKİSİ BÜYÜK
Altın fiyatları yedi aydır baskılanıyor. Bu durumda özellikle FED'in çok büyük etkisi oldu. Bu süreçte merkez bankaları da 400 tonluk alım yaptı. TCMB bu altın alımlarında başı çekti. Yılın üçüncü çeyreğinde tam 31 tonluk alım yaptı. Bu yıla baktığımız zaman TCMB 95 tonluk altın alımı yaparak altın rezervlerini 430 tona çıkardı. Bu çok ciddi bir gelişmeydi. Vatandaşlarda boş durmadı. Onlarda altın alımını ciddi anlamda artırdı ve yastık altındaki altın miktarında da ciddi artış oldu.
1800 DOLAR ÜZERİNDE ATAKLAR GÖREBİLİRİZ
Yılın geri kalanında altın ONS fiyatında tekrar 1800 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz. Gram altın/TL fiyatında 1100'lü rakamları gördükten sonra bir sonraki aylarda 1250-1260 seviyesini göreceğiz. Ama asıl rekor olarak beklediğimiz seviye 1450 lira seviyesi. Bu yıl göremezsekte 2023 yılının ilk çeyreğinde bu rakamsal değerler görülebilir diye tahmin ediyorum."