Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 4 Kasım ile biten haftada 8 milyar 633 milyon 286 bin lira artarak 8 trilyon 685 milyar 338 milyon 704 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat 198 milyon lira artışla 3 trilyon 980 milyar 20 milyon 363 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 düşüşle 4 trilyon 347 milyar 204 milyon 256 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 590 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 268 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 4 Kasım itibarıyla 198 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,63 artarak 942 milyar 613 milyon 726 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,44 artışla 809 milyar 770 milyon 694 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,97 yükselişle 543 milyar 200 milyon 330 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 425 milyon 599 bin lirası konut, 26 milyar 875 milyon 656 bin lirası taşıt ve 590 milyar 312 milyon 471 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Kasım ile biten haftada 18 milyar 934 milyon 749 bin lira artarak 6 trilyon 770 milyar 860 milyon 261 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,42 artış kaydetti.