Umman Enerji Bakanı petrol fiyatlarının düşmesini bekliyor

COP27 iklim zirvesi çerçevesinde düzenlenen bir konferansta konuşan Umman Enerji Bakanı, "Kış mevsiminden sonra fiyatların aşağı gideceğine inanıyoruz" dedi.

"ELDE EDİLEN GELİRİ UMMAN'IN BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN KULLANIYORUZ"

Umman'ın bütçesini hazırlarken petrol fiyatını 55 dolar/varil olarak baz aldığını da anlatan al-Aufi, 55 doların üzerindeki her fiyattan elde ettikleri geliri Umman'ın borçlarını ödemek için kullandıklarını belirtti.

Aufi ayrıca, 4 Aralık tarihinde yapılacak OPEC+ toplantısında alınacak kararda Avrupa'nın bir resesyona girip girmemesinin etkili olacağını, Avrupa'nın bir resesyonda olunduğu mesajı vermesi halinde OPEC'in bir arz fazlası olup olmadığını değerlendireceğini vurguladı.