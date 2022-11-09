Apara Ekonomi 4 milyar dolarlık anlaşma! İran ve Rusya arasında imzalandı
Giriş Tarihi: 9.11.2022 14:38

4 milyar dolarlık anlaşma! İran ve Rusya arasında imzalandı

4 milyar dolarlık anlaşma! İran ve Rusya arasında imzalandı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Rusya'yla doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatını kapsayan yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ovci, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji konusundaki gelişmelere değindi.

"4 MİLYAR DOLAR CİVARINDA BİR ANLAŞMA YAPTIK"

Ovci, "Doğal gaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatı için nakil hatları konusunda Rusya'yla 4 milyar dolar civarında bir anlaşma yaptık." dedi.

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'la yaklaşık 40 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Ovci, bir diğer Rus enerji şirketi ZN Vostok'un da İran'da yatırım yaptığını kaydetti.

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4 milyar dolarlık anlaşma! İran ve Rusya arasında imzalandı
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