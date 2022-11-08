Apara Ekonomi Almanya'da varlıklı kesimlerden vergi artırımı istendi
Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:37 Son Güncelleme: 8.11.2022 10:24

Almanya'da varlıklı kesimlerden vergi artırımı istendi

Almanya’da varlıklı kesimlerden vergi artırımı istendi

Sueddeutsche Zeitung`un haberine göre, hızla artan enerji fiyatlarına karşın Alman hükümeti yeni bir öneride bulundu. Açıklanan ekonomik paketlerin finansmanı için varlıklı kesimlerden vergi artırımı istendi.

Sueddeutsche Zeitung'un haberine göre Alman hükümetinin ekonomik danışmanlar konseyi, enerji krizi ile mücadele için ortaya konan milyarlarca euro büyüklüğündeki paketlerin finansmanı için varlıklı kesimlere yönelik vergilerin artırılmasını istedi.

"Akil insanlar" olarak adlandırılan ve Alman hükümetine danışmanlık yapan Konsey, gelir vergisi üst oranının yükseltilmesini veya yüksek gelirli kesimlere enerji dayanışma vergisi getirilmesini önerdi.

Beş üyeden oluşan Konsey, hükümetin hızla artan enerji fiyatları ile başa çıkılması için paketler hazırlayarak doğru politikalar izlediğini belirtirken, "Eğer bu paketler üzerinde daha erken anlaşmaya varılsa idi daha faydalı olurdu" değerlendirmesini de yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da varlıklı kesimlerden vergi artırımı istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz