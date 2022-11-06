Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için detayları paylaştı

TOKİ kura çekimi için en çok merak edilen tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyonu aşkın geçerli başvurunun olduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi için milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı.