Apara Ekonomi Güney Kore'de döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü
Giriş Tarihi: 3.11.2022 08:57 Son Güncelleme: 3.11.2022 08:57

Güney Kore'de döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü

Güney Kore’de döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü

Güney Kore'de döviz rezervleri, düşüşünü Ekim ayında da sürdürmesiyle rezervler 2,8 milyar dolar düşüşle 416,8 milyar dolardan 414,0 milyar dolara indi.

Güney Kore Merkez Bankası(BoK) tarafından açıklanan verilere göre, rezervler 2,8 milyar dolar düşüşle 416,8 milyar dolardan 414,0 milyar dolara indi.

Ülkede 2021 yılı sonunda döviz rezervleri 463,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

GLOBAL REZERV SIRALAMASINDA 8'İNCİ SIRADA

Güney Kore, bu düşüşe rağmen global rezerv sıralamasında 8'inci sıradaki yerini korudu. İlk 7 sıra; Çin, Japonya, İsviçre, Rusya, Hindistan, Tayvan ve Suudi Arabistan'dan oluşuyor.

Aynı ayda altın rezervleri 4,8 milyar dolar olarak kaldı.

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Güney Kore'de döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü
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