Goldman Sachs: ABD ekonomisi ile güçlü bağları olan piyasalar daha iyi performans gösterecek

Trivedi, bu durumun ABD ekonomisi ile bağları iyi olan gelişmekte olan ülkelerin, artan faiz oranlarına ve derinleşen küresel daralma korkularının dayanmak için iyi bir konumda olmaları anlamına geldiğini de belirtti.

Goldman Sachs analistleri yatırımcılara ABD'nin büyüme görünümü ile güçlü şekilde bağlantılı gelişmekte olan para birimleri bulmalarını önerirlerken en iyi adayların Meksika pesosu ve Brezilya reali olduğunu ifade ettiler.