Ekim ayı enflasyon oranı belli oldu. Milyonların maaşlarını etkileyecek Ekim ayı enflasyon oranı için TÜİK duyuruda bulundu.
EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım Perşembe günü enflasyon oranı için saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulundu. Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?
Enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.
2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.
ENFLASYON ORANI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.