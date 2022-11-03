Enflasyon oranı belli oldu!

2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

ENFLASYON ORANI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.