ECB üyesi De Cos: Daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olacak

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, Euro Bölgesi'nde bir resesyon olasılığının büyümekte olmasına rağmen ECB'nin enflasyon ile mücadele için faiz oranlarını artırması gerekeceğini söyledi.

EURO BÖLGESİ'NDE RESESYON YÜKSEK BİR OLASILIK

"Faizin hangi seviyeye ve ne kadar hızlı artırılacağı enflasyon görünümüne, büyüme görünümüne bağlı olacak" diye konuşan De Cos, Euro Bölgesi'nde resesyonu yüksek bir olasılık olarak gördüğünü belirtti.

De Cos yılın üçüncü çeyreğinde büyümede yaşanan ciddi yavaşlamanın yılın geri kalanında ve 2023'ün ilk bölümünde daha da hissedilmesini beklediklerini vurguladı.