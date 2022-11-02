Güney Kore’de enflasyon beklentilerin üzerinde

Çarşamba günü yayınlanan hükümet verilerine göre, Güney Kore'nin Ekim ayındaki yıllık tüketici enflasyonu, önceki küresel hammadde fiyatlarının gecikmeli etkilerinin öncülüğünde, piyasanın değişiklik olmayacağı beklentilerine karşı Eylül ayına göre yükseldi.

GÜNEY KORE'NİN ENFLASYONU, EKİM AYINDA YÜZDE 5,7'YE YÜKSELDİ

İstatistik Kore verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 5.7 arttı. Güney Kore'nin enflasyonu, Ekim ayında analistlerin tahmin ettiği yüzde 5,6'nın üzerinde, yüzde 5,7'ye yükseldi.

Hem maliye bakanlığı hem de merkez bankası ayrı açıklamalarda artan fiyat artış hızını az olduğunu ve enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağı yönündeki önceki tahminlerini doğruladılar.