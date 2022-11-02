ECB bilançonun küçültülmesi konusunda dikkatli olmalı

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin bilançonun küçültülmesi konusunda çok dikkatli ve çok yavaş şekilde hareket etmesi gerektiğine inandığını söyledi. De Cos, ECB'nin bilançonun küçültülmesinin etkilerinin tam olarak anlamadığını ifade etti.

"UZUN BİR YOL"

Faiz artırımları konusunda ise ECB'nin işinin henüz bitmediğine ikna olduğunu vurgulayan De Cos, faiz oranlarının ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefi ile tutarlı bir seviye gelmesi için önlerinde hala uzun bir yol bulunduğunu belirtti.