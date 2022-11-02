2005’ten bu yana görülen en büyük artış! İngiltere’de taze gıda fiyatlarında rekor

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre İngiltere'de taze gıda fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 arttı. Bu, 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.

BRC verilerine göre Ekim ayında mağaza fiyat enflasyonu yıllık yüzde 6,6 olurken, gıda fiyatları yüzde 11,6 artış gösterdi.

"TÜKETİCİLER DAHA PAHALI ALIŞVERİŞ SEPETİ İLE DE KARŞI KARŞIYA KALDILAR"

BRC CEO'su Helen Dickinson yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayı, sadece enerji faturalarında artış ile karşı karşıya kalan tüketiciler için zor bir ay olmadı, aynı zamanda tüketiciler daha pahalı alışveriş sepeti ile de karşı karşıya kaldılar" dedi.