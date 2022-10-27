Sermaye artıracak! Analist beklentilerinin çok üzerinde zarar edildi

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse üçüncü çeyrekte net zararının 4,03 milyar CHF olduğunu duyurdu. Analistler ise 413-568 milyon CHF arasında zarar bekliyorlardı.

CREDİT SUİSSE GROUP'UN NET GELİRLERİ 3,99 MİLYAR

Üçüncü çeyrekte Credit Suisse Group'un net gelirleri 3,99 milyar CHF olan beklentilerin altında 3,8 milylar CHF seviyesinde kaldı.

Banka'nın Tier 1 sermaye yeterlilik oranı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya geriledi.

Credit Suisse 3'ncü çeyrek sonuçları ile birlikte yaptığı açıklamada, maliyetlerini yüzde 15, 2,5 milyar CHF civarında azaltacağını belirtirken, sermayesini bedelli artırım yolu ile 4 milyar CHF artıracağını vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre Saudi National Bank yüzde 9,9 oranında hisse karşılığında 1,5 milyar CHF'ye varan yatırım gerçekleştirecek.

CREDİT SUİSSE MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER GRUBUNU APOLLO VE PİMCO'YA SATMAYA YAKIN

WSJ'nin haberine göre Credit Suisse, menkul kıymetleştirilmiş ürünler grubunu Apollo Global Management ve Pimco'ya satmaya yakın

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Pimco ve Apollo'nun içinde yer aldığı konsorsiyum, Centerbridge Partners ve Martello Re'den daha yüksek teklif sundu.

Geçtiğimiz hafta uluslararası basında yer alan haberlerde de Janus Henderson Group ve Blue Owl Capital gibi şirketlerin Credit Suisse'nin ABD'deki varlık yönetim birimine talip oldukları yazılmıştı.