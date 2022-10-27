Apara Ekonomi Brezilya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi değiştirmedi
Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:18

Brezilya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi değiştirmedi

Brezilya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi değiştirmedi

Brezilya Merkez Bankası(BCB), gösterge faiz oranında beklendiği gibi değişikliğe gitmeyerek faiz oranı yüzde 13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi ise faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Brezilya Merkez Bankası(BCB)'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

1175 BAZ PUAN

BCB, 12 toplantı üst üste toplamda 1175 baz puan olarak gerçekleştirdiği faiz artışına, bir önceki toplantısında ara vermişti.

Kurul, Selic faiz oranının koruma stratejisinin yeterince uzun bir süre enflasyonun yakınsamasını sağlamaya yeterli olup olmayacağını değerlendireceğini belirtti.

Kurul, gelecekteki para politikası adımlarının ayarlanabileceğini ve enflasyonla mücadele sürecinin beklendiği gibi ilerlememesi durumunda sıkılaştırma döngüsünü sürdürmekten çekinmeyeceğini yineledi.

BCB'nin enflasyon hedefi +-1,5 puan ile yüzde 4,25 seviyesinde bulunuyor. Nisan ayında yüzde 12,13 ile enflasyonda zirvesi gören Brezilya'da, fiyat artışları önce yavaşlamış, sonra eksiye geçerek yıllık yüzde 7,17'ye kadar geriledi.

COPOM, bir sonraki toplantısını 27 Ekim'de gerçekleştirecek.

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Brezilya Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi değiştirmedi
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